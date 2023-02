Lombardia, Pizzul (Pd): "Sconfitta più ampia rispetto alle previsioni"

“Una sconfitta più ampia rispetto a quello che si poteva prevedere”. Il capogruppo lombardo del Pd in Consiglio regionale, Fabio Pizzul, commenta a caldo con Affaritaliani.it Milano i risultati delle elezioni regionali. “In tanti avevano ipotizzato che una scarsa affluenza potesse penalizzare soprattutto il centrodestra”. I primi dati, invece, “dicono che anche una parte di elettorato di centrosinistra non è stato del tutto convinto dalla nostra proposta nonostante l’enorme impegno messo in campo da Pierfrancesco Majorino”.

Pizzul, su cosa deve fare mea culpa il centrosinistra?

Sicuramente sull'aver scelto troppo tardi il candidato. Ho sempre insistito sul fatto che era necessario avere un candidato, chiunque fosse, in grado di girare tanto la Lombardia e farsi vedere anche in quelle aree della Regione che erano percepite come più lontane per il Pd. Si è arrivati tardi e questo ha messo addosso a Majorino una pressione tale per cui è dovuto andare in apnea, senza toccare luoghi e temi dove potevamo essere più convincenti.

L’accordo con il M5s ha influito in senso negativo?

Probabilmente la partita non ci sarebbe stata lo stesso. Mi rimane solo un dubbio riguardo alla necessità in Lombardia di provare a cambiare radicalmente schema di gioco. Invece si è rimasti su uno schema tradizionale, legato a dinamiche nazionali e questo in Lombardia non funziona.

Quindi un esito scontato?

Per dirlo con una battuta… si sono fatte le alleanze al contrario. Nel Lazio, dove poteva essere più competitivo un accordo con i 5Stelle, si è andati con il Terzo polo. In Lombardia il contrario... un esito annunciato che alla fine non sconvolge più di tanto dei meccanismi e dei percorsi che a Roma sono tutti da costruire.