Lombardia pronta per 115 mila dosi al giorno e vax day nei piccoli comuni

Al momento in Lombardia vengono somministrate "tra le 95 e le 100 mila" dosi di vaccino al giorno, "ma se ne arriveranno di piu' siamo pronti a passare a 110-115 mila". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con Bergamo Tv. "Se i numeri dei vaccini verranno confermati, entro fine luglio avremo completato almeno un giro di vaccinazione a tutti i cittadini lombardi", ha confermato il governatore.

In Lombardia "tutte le fasce a rischio", quindi gli over 60, "hanno percentuali di vaccinazione piu' alte rispetto al resto del Paese, percentuali oltre l'immunita' di gregge. Sono quasi completati. Per completarle nei prossimi weekend organizzeremo nei piccoli paesi qualche Vax day per convincere quelli che non erano convinti, non lo sapevano o si erano dimenticati", ha aggiunto Fontana.