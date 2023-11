"Lombardia è Ricerca", Fontana: "Nobel" Lombardo riscuote sempre più successo

"Lombardia è Ricerca", Fontana: grande successo per "Nobel" Lombardo

"E' un premio che sta riscuotendo sempre piu' successo, siamo orgogliosi e molto felici che quest'anno abbiano vinto due ricercatori che stanno portando avanti e stanno facendo passi determinanti per utilizzare l'immunoterapia per la cura del cancro". A dirlo e' il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della consegna al Teatro alla Scala di Milano, del premio 'Lombardia e' Ricerca', il 'Nobel' da un milione di euro che ogni anno viene assegnato a chi si e' distinto per la sua attivita' di ricerca.

Fontana: grandissimi risultati nel campo dei tumori

Per Fontana "e' una cura che sta gia' avendo grandissimi risultati nel campo dei tumori liquidi" adesso "il passaggio e' cercare di estendere lo stesso principio anche a quelli solidi", ha sottolineato. "Penso sia proprio anche bello per il professor Veronesi dedicare questa giornata a lui e dedicargli il premio per la cura contro il cancro che e' stata la sua principale battaglia". Fondamentale "e' la collaborazione con la Lombardia. L'altro aspetto positivo e' che si svolgeranno qui la maggior parte delle ricerche e che noi possiamo avere le condizioni e strutture adatte per far fare delle ricerche di alta qualita'".