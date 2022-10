Lombardia è Ricerca: il premio internazionale va a Rosalind Picard

Rosalind Picard si aggiudica l'edizione 2022 del Premio Internazionale 'Lombardia è Ricerca', il riconoscimento promosso da Regione Lombardia che assegna 1 milione di euro alla migliore scoperta scientifica nell'ambito delle Scienze della Vita individuata da una giuria di 15 top scientist di livello internazionale. Il tema di quest'anno è 'Computer Science per la Sicurezza, il Benessere e la Crescita Sostenibile'. Ad annunciarlo sono il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme all'assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, Fabrizio Sala, dopo che la Giuria del Premio, presieduta da Arianna Menciassi, professore ordinario di Bioingegneria Industriale e Robotica Biomedica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ha indicato il nome del vincitore. Scienziata, ingegnere, ma anche inventrice e imprenditrice, Rosalind Picard è Fondatrice e Direttrice dell'Affective Computing Research Group del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab.

Le ricerche di Picard sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

Al centro delle sue ricerche l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per decifrare lo stato fisico ed emotivo delle persone, attraverso l'utilizzo dei dati raccolti da sensori posti in dispositivi indossabili, quali smartwatch e bracciali. Proprio i suoi contributi scientifici nel campo dell'Affective Computing - cioè lo studio e lo sviluppo di software in grado di rilevare le emozioni umane e interagire di conseguenza - le sono valse il prestigioso riconoscimento. I progetti sviluppati dal gruppo di ricerca della professoressa Picard spaziano dalla possibilità di rilevare la gravità di un attacco epilettico a quella di prevedere la depressione, fino allo studio di come robot e computer possono reagire intelligentemente al feedback emozionale umano, anche per favorire l'interazione efficace con persone autistiche o con chi soffre di disturbi socio-relazionali.

“Un Premio - ha commentato il governatore Fontana - che rappresenta in maniera concreta la grande attenzione che Regione Lombardia rivolge alla ricerca. Un riconoscimento a una scienziata di caratura internazionale che vuole essere anche un 'grazie' a tutti coloro che, ad ogni livello e in ogni settore, si impegnano per innovare e trovare soluzioni che migliorino la qualità della nostra vita. Dunque, complimenti a Rosalind Picard da parte di tutta la Lombardia con l'impegno che la nostra attenzione verso la ricerca continuerà a essere costante”.