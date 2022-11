Lombardia, Roggiani (Pd): Moratti moderata? Con lei ex bossiani e Grande Nord

Lombardia, Roggiani (Pd): "Moratti moderata? Con lei ex bossiani, An, Grande Nord"

“Il coordinatore lombardo di Grande Nord Davide Boni, il fondatore del movimento indipendentista Roberto Bernardelli, ex bossiani come Monica Rizzi, leghisti come Christian Borromini e c’è anche Luca Ferrazzi, già in Alleanza Nazionale. Ecco chi correrà alle Regionali con Letizia Moratti”. Lo scrive su Facebook la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani. “Ma quali moderati e centristi. Ma quale discontinuità. Moratti svela il suo vero volto. Lo avevamo detto appena annunciata la sua candidatura, lo ripetiamo oggi: noi saremo contro entrambe le destre, sia quella di Fontana sia quella di Moratti - continua la deputata - Proprio lei dice di volere una sanità territoriale e digitalizzata lavorando anche sulle liste d’attesa, ma fino ad oggi, quando era assessora e vice di Fontana cos'ha fatto? Perché non ha preso in considerazione le proposte dell’opposizione che andavano proprio in questa direzione? Non ci sono dubbi. La sfida in queste elezioni riguarda Majorino e Fontana. Moratti si auto squalifica per incoerenza”, conclude.

Moratti: anche una delegazione sikh da Brescia per sostenerne la candidatura

All'inaugurazione della campagna elettorale di Moratti di domenica 27 novembre anche Manfredi Palmeri; l’imprenditore Tiziano Mariani, la fuoriuscita dal Pdl Camilla Musciacchio, l’ex capogruppo della lista Maroni Marco Tizzoni. Della compagine di ex maroniani fanno parte anche Evaristo Beccalossi, l'ex ministro Mario Mauro. E poi Valentina Aprea e l'ex M5S Roberto Cenci. Una curiosità: all'evento a Palazzo Stelline si è presentata, come riporta il quotidiano Il Giorno, anche una delegazione sikh portata da Franco Ferrari, segretario provinciale della Democrazia cristiana di Brescia, convinto da Akashdeep Singh, 23enne studente di Giurisprudenza fautore del dialogo interreligioso.