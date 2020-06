Lombardia: Rosa Camuna, tra premiati Gimondi e filosofo Sini

Sono 15 in tutto, tra premiati e menzionati, le persone indicate per il Premio Camuna 2020 della Regione Lombardia. La premiazione, di solito effettuata il 29 maggio, giorno della festa della Lombardia, e' slittata a causa dell'emergenza coronavirus e dovrebbe andare in scena dopo l'estate. I cinque premiati sono: il filosofo Carlo Sini; i volontari della Croce Bianca di Brescia; Felice Gimondi, il campione di ciclismo morto nel 2019; l'associazione 'Il mantello' di Mariano Comense; la presidente dell'associazione Caos, Adele Parini. Il premio speciale, poi, va ad Annalisa Malara, l'anestesista dell'ospedale di Codogno (Lodi) che scopri' il 'paziente 1' affetto da coronavirus. Il riconoscimento a Malara era stato annunciato dal governatore, Attilio Fontana, in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Codogno lo scorso 2 giugno. Menzioni speciali, tra gli altri, per la campionessa di snowboard Michela Moioli, per il campione di motoclismo Alessandro Botturi, per il personale addetto al reparto Covid del del Carcere di San Vittore e per il giornale 'Ordine e liberta'' di Abbiategrasso.