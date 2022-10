Lombardia, Sala: "Voglio parlare con Moratti, credo sia ampiamente in campo"

“Non lo so, vorrei anche parlarci con Moratti” a proposito delle regionali lombarde 2023 “Ci sentiamo intanto ma credo che ci vedremo. Ovviamente sono curioso anche io di capire quello che intende fare. Da quello che mi risulta oggi è ancora ampiamente in campo”. Così il sindaco Giuseppe Sala, durante le celebrazioni della Giornata della Trasparenza e dell’Anticorruzione, in merito alla volontà espressa più volte dalla vicepresidente lombarda Letizia Moratti di correre alle regionali 2023.

Sala: "Primarie del Pd? Dipende da eventuali alleanze"

“Le primarie, è inutile nascondercelo, dipendono da una cosa e cioè da che tipo di alleanze o in alternativa dal non fare alleanze e il Pd corre da solo alle regionali. Se il Pd va da solo mi sembra che le primarie siano quasi obbligatorie. Se invece va in una compagine allargata bisogna sentire anche gli altri se c’è disponibilità o meno alle primarie. Quindi alla fine io continuo a dirlo: la vera decisione, più che il nome" del candidato "è capire come ci si vuole presentare”. Così Sala in merito all'ipotesi di primarie per la scelta del candidato del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, sostenuta anche dal suo assessore, Pierfrancesco Maran.