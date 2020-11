Lombardia: Salvini in Regione per far chiarezza sui vaccini antinfluenzali

Una riunione per fare il punto della situazione in Regione Lombardia. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha riunito a Palazzo Lombardia assessori e consiglieri regionali del Carroccio, presenti anche il governatore Attilio Fontana e il segretario lombardo Paolo Grimoldi. Tra i temi all'ordine del giorno, a quanto apprende l'AGI, la campagna vaccinale, piu' volte al centro delle polemiche delle opposizioni. Alla Regione risultano consegnati circa due milioni di vaccini antinfluenzali, pero' di fatto ai cittadini ne sono stati erogati molti meno. L'obiettivo e' capire il perche' della grande differenza tra i due numeri, se c'e' un problema di organizzazione. E la Regione fara' una verifica.

Poi si e' parlato di possibili contributi da portare per la riforma della sanita' lombarda e sulla legge in cantiere che riguarda la rigenerazione urbana. Altro tema, quello dei ristori: si lavorera' affinche' alle categorie rimaste fuori dai contributi sia della regione che del governo vengano riconosciute delle risorse. Infine all'incontro ha tenuto banco anche il posizionamento della Lombardia e il suo declassamento, da parte del governo, da zona rossa a zona arancione. La riunione, che si e' svolta prima dell'annuncio di Fontana che ha ufficializzato che l'entrata in fascia arancione, aveva stabilito di proseguire il "pressing" sull'esecutivo nazionale per ottenere il declassamento dalla zona rossa.

Salvini riunisce Lega, stabiliti prossimi obiettivi

"Un incontro finalizzato a programmare gli obiettivi politico-amministrativi dei prossimi mesi" in Lombardia. Lo fa sapere la Lega, in una nota, parlando di risultati che consiglieri e assessori regionali del Carroccio hanno illustrato a Matteo Salvini, nel corso di una riunione odierna. "Tremila cantieri aperti - si legge - grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia (dalla valorizzazione del lungolago di Como all'interramento dei binari in zona Cadorna a Milano, nuove caserme, scuole e infrastrutture in tutte le province lombarde), 150 milioni per combattere le dipendenze a partire dalla droga, 76 milioni per pagare gli affitti di chi e' in reale difficolta', piu' di 2 milioni di vaccini gia' distribuiti sui territori, teatri aperti e lavoratori della cultura pagati regolarmente, contributi alle aziende agricole assegnati in tempi rapidissimi, bonus da 1.500 euro a taxisti e migliaia di altri lavoratori autonomi".

"La Lombardia ha subito un attacco mediatico senza precedenti, ma con grande concretezza risponde con i fatti e con i risultati. Da Nord a Sud il buongoverno della Lega sa farsi apprezzare e siamo pronti, alle prossime amministrative di primavera, a conquistare citta' importanti a partire da Milano e Roma malgovernate dal tandem sciagura Pd e Cinquestelle", ha scritto in una nota il leader della Lega.