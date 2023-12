Lombardia, Salvini auspica il rinnovo della convenzione tra TPL e Forze Armate

Lombardia, Salvini auspica il rinnovo della convenzione tra TPL e Forze dell'Ordine

Alla luce del mancato rinnovo della convenzione che ha garantito la presenza delle Forze Armate sui treni Trenord in Lombardia, Matteo Salvini auspica fortemente la prosecuzione dell'accordo di libera circolazione dei militari sul trasporto pubblico locale lombardo. Certo che Regione Lombardia farà tutto il possibile per attivarsi in questo senso.

Lombardia: le Forze Armate pagheranno il biglietto del treno

Il Sindacato Autonomo dei Militari, sigla sindacale che rappresenta uomini e donne dell’Esercito Italiano, esprime preoccupazione per il mancato rinnovo della convenzione tra TPL e Forze Armate. A partire dall’1 gennaio 2024, questa collaborazione sarà infatti compromessa, mettendo a repentaglio la sicurezza pubblica nella regione. Così a Milano, città maglia nera per sicurezza, la priorità diventa far pagare a militari e poliziotti i biglietti di viaggio sui mezzi Trenord. Ed è polemica.

Duca sul mancato rinnovo della convenzione: "Minaccia per la sicurezza dei viaggiatori"

A tal proposito il Segretario Generale del SAM Antonino Duca ha dichiarato: “La decisione di non rinnovare la convenzione minaccia direttamente il benessere e la sicurezza di chi utilizza i treni nella regione. Abbiamo assistito a numerosi casi in cui l’intervento tempestivo dei militari ha impedito che situazioni potenzialmente pericolose sfociassero in violenze gravi. La loro presenza costituisce un deterrente efficace contro atti criminali e comportamenti antisociali sui treni, assicurando un viaggio più sicuro per tutti, soprattutto di anziani e giovani studenti e studentesse”. “Il Sindacato Autonomo dei Militari esorta le autorità competenti e la direzione di Trenord a riconsiderare questa decisione, tenendo conto del ruolo cruciale svolto dalle Forze Armate nella promozione di un ambiente sicuro sui trasporti pubblici", dichiara Duca.