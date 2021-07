Lombardia: sanità, alta tensione in giunta. Legge 23 rinviata di 72 ore

Fumata nera per la riforma della sanità lombarda. La riunione che avrebbe dovuto portare all'approvazione del testo definitivo della nuova legge 23 ha portato a un nulla di fatto. Lo può riferire Affaritaliani.it Milano da fonti informate sul dossier. Un meeting ad alta tensione e durato ben due ore e mezza, in cui le diverse anime della giunta guidata da Attilio Fontana non hanno trovato un accordo su alcuni punti focali della riforma.

L'assessore al Welfare e vice presidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, aveva annunciato il 14 luglio, proprio in coincidenza della fine delle audizioni degli stakeholder della sanità lombarda in Commissione Salute e Politiche sociali al Pirellone, l'arrivo del testo definitivo. Da portare alla prima riunione di giunta disponibile, fissata per il 19 luglio. Letizia Moratti ne ha parlato come della “prima legge agganciata al Pnrr”.