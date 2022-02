Santanché: "Un nostro candidato alla Regione", E parla di sé... rumors

Secondo rumors di Affaritaliani.it Milano la candidatura di cui starebbe parlando Daniela Santanché è la sua. Fonti vicine a Fdi hanno infatti riportato ad Affari che quando la senatrice fa riferimento a un candidato Fdi per le prossime regionali in Lombardia starebbe parlando della sua candidatura. Giorgia Meloni nei giorni scorsi ha puntualizzato che in tutta Italia Fdi cercherà di avere proprie candidature e sulla Lombardia il nome potrebbe appunto essere quello di Daniela Santanché.

Lombardia, Santanchè: "Fontana? FDI ha un suo candidato"

"Non so quali siano le intenzioni del presidente Fontana, non sappiamo ancora se lui vorra' candidarsi, nel caso faremo una riflessione, ma Fdi ha un suo candidato", ha detto la coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia, Daniela Santanche' a proposito del candidato del centrodestra alle prossime elezioni in Lombardia nel 2023. "Fontana - riporta l'ANSA - ha tutta la nostra stima e vicinanza politica e umana, dobbiamo capire cosa fara', ma noi siamo pronti e il nome giusto ce lo abbiamo", ha aggiunto nel corso della presentazione del passaggio dalla Lega al suo partito del sindaco di Agnosine (Brescia).

A proposito di chi potrebbe essere il candidato presidente della Regione Lombardia di Fratelli d'Italia, Santanche' ha detto: "Donna o uomo non lo dico, se no sarebbe troppo facile indovinare. Sara' una persona competente, che da molti anni si occupa di politica, che conosce bene i meccanismi. Siamo consapevoli di avere un candidato pronto per la sfida della Regione Lombardia che per noi e' molto importante".

Lombardia, Cecchetti (Lega): "Ora pensiamo a lavorare, non a candidati"

"La Lega in questo momento non pensa a candidature, a posizionamenti, a bandierine da impiantare: noi ora pensiamo solo a lavorare ogni giorno per dare risposte concrete ai problemi dei lombardi su tutto, dalla pandemia da cui stiamo finalmente uscendo alla ripresa economica e all’emergenza energetica, giusto per stare sull’attualità. È quello che stiamo facendo, con i fatti. E vorremmo ricevere dalle altre forze politiche un contributo concreto su questi problemi o su proposte per il futuro della Lombardia", dichiarano l'on. Fabrizio Cecchetti e l’on. Eugenio Zoffili, rispettivamente coordinatore e vice coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.

"Poi - aggiungono - quando arriverà il momento ragioneremo con tutti e decideremo insieme a tutti quale sarà il candidato presidente per la Regione Lombardia, partendo in primis dal governatore uscente Attilio Fontana, che ha svolto e sta svolgendo un lavoro straordinario. Ricordiamo però, a tutti, che la Lega è ampiamente il primo partito del centrodestra in Lombardia, per cui tocca a Matteo Salvini fare la sintesi e avere l’ultima parola sul candidato in Lombardia".

Comazzi (FI): si parli di coalizione non di candidati

"Se ad un anno dalle regionali si comincia gia' a parlare di candidati di partito e non di coalizione cominciamo male: le ultime amministrative a Milano sono l'esempio evidente del fatto che quando prevalgono i personalismi non si va da nessuna parte", afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, intervenendo a proposito del recente dibattito sul prossimo candidato governatore della Lombardia per il centrodestra. "Il candidato governatore non spetta a questo o quel partito: sara' frutto di una scelta unitaria da parte di tutte le forze del centrodestra. Solo in questo modo potremo tornare a vincere e a garantire il buon governo che da oltre vent'anni caratterizza Regione Lombardia", conclude Comazzi.

