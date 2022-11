Lombardia, Scavuzzo: "Maran e Majorino? Bene le candidature ma serve percorso"

Lombardia, Scavuzzo: "Maran e Majorino? Bene le autocandidature ma serve un percorso"

Nel centrosinistra resta vivo il dibattito sulle candidature in vista delle Regionali ormai imminenti, dopo l'accelerazione impressa dall'autocandidatura dell'assessore milanese Pierfrancesco Maran per uscire da una impasse ormai fattasi pericolosa per i dem.

Scavuzzo: "La candidatura di Maran? Servono dei passaggi"

Così il vicesindaco milanese Anna Maria Scavuzzo: “Penso che la candidatura di Maran si collochi in un percorso che deve portare maggior protagonismo di tutte quelle persone che sono disponibili a mettersi al servizio della comunità del centrosinistra. Credo però che ci siano dei passaggi necessari però da fare con quella comunità stessa: le iniziative dei singoli sono apprezzabili però che bisogna costruire un consenso di comunità. Abbiamo bisogno di raccontare una storia e comprendere quanto la comunità è disponibile a supportare l’esperienza e la proposta perché ci sia la possibilità di essere davvero alternativi ad un centrodestra che oggi mostra delle fatiche".

Regionali, Scavuzzo: "Candidatura di Majorino di tutto rispetto"

"Anche la candidatura di Majorino penso che sia una candidatura di tutto rispetto, certamente apre maggiormente a una sinistra che fa più fatica a guardare al centro. - ha aggiunto Scavuzzo - credo che la coalizione debba supportare di molto il candidato e quindi questo percorso va costruito. Siamo in ritardo e non da oggi ma devo dire che ci sono stati degli scossoni che forse non erano prevedibili, perché anche la virata del Terzo Polo che indicava Carlo Cottarelli come suo candidato di riferimento e che poi ha completamente cambiato le carte in tavola con Moratti ha cambiato lo scenario".

Scavuzzo: "Difficile che Moratti possa essere un candidato di centrosinistra"

"Letizia Moratti a Milano non è stata riconfermata sindaco, ci sarà un motivo. Ora si candida per una proposta politica che è alternativa al centrosinistra. Evidentemente non ha trovato lo spazio che chiedeva nel centro destra, difficile pensare che diventi ora un candidato di centrosinistra solo perché il centro destra non le ha dato spazio. Stabilito ciò non è questo il punto: credo che abbiamo bisogno di ricompattare una proposta seria di centrosinistra, anche perché oggi il centrodestra mostra fatica a tenere insieme tutte le sue diverse anime. C'è una proposta alternativa ad Attilio Fontana e Letizia Moratti: credo che su quella dobbiamo lavorare anche perché c’è una reputazione rispetto a tutto un centrosinistra che governa e lo sa fare e che ha bisogno di essere raccontata meglio". Così ha concluso Scavuzzo.

Giungi (Pd): "Majorino sarebbe il miglior candidato per la Lombardia"

Sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale Alessandro Giungi: "Pierfrancesco Majorino sarebbe il miglior candidato Presidente di Regione Lombardia, ci spero. Unisce. Si preoccupa di chi è rimasto indietro. È attento al tema della casa e di chi vive in povertà. È uno che odia i tatticismi della politica. Ascolta. Ha coraggio e non si è mai nascosto davanti ai problemi. Ha saputo accogliere dignitosamente 130mila richiedenti asilo a Milano. Sui diritti civili ha organizzato manifestazioni con centinaia di migliaia di partecipanti. Ha sempre lottato per la sanità e la scuola pubblica".

Il socialista Biscardini auspica una alleanza ampia tra Pd, Terzo Polo e M5S

Il socialista Roberto Biscardini ha commentato: “Bisogna fare tesoro degli errori commessi il 25 settembre scorso. Solo un’alleanza tecnica tra la componente del PD e del centrosinistra, quella liberale di Calenda e quella dei M5s può pensare di battere dopo trent’anni il centrodestra. Se questo è l’obiettivo principale, per garantire la democrazia dell’alternanza, è inutile perdere tempo a discutere di primarie sostanzialmente inutili. Bisogna azzerare tutto e trovare un candidato condiviso di indiscutibile valore, in grado di rappresentare insieme l’area progressista, socialista e liberale".