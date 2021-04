Lombardia, sintonia tra Lega e FdI: "Insieme per vincere sfide della pandemia"

Torna il sereno tra Lega e Fratelli d'Italia, almeno in Lombardia, dopo l'allontanamento a livello nazionale con la scelta del Carroccio di sostenere il governo Draghi e del partito di Giorgio Meloni di restare all'opposizione. Ieri un incontro tra referenti regionali lombardi di Lega Salvini Premier, Fabrizio Cecchetti, e di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, ha sancito la ritrovata sintonia: “Un incontro molto positivo, costruttivo e concreto, in cui abbiamo registrato una buona sintonia. Abbiamo parlato di Regione Lombardia, ribadendo la volontà e l’impegno di fare squadra, pur nel rispetto dell’identità dei singoli movimenti, e di essere coesi e uniti per vincere la duplice sfida che stiamo affrontando, la prima ovviamente è quella della campagna vaccinale di massa, la seconda quella del rilancio economico del nostro tessuto produttivo regionale dopo questa pandemia", dichiarano in una nota congiunta.

"Vogliamo contribuire alla ripartenza economica, sostenendo tutte le categorie produttive, il mondo delle imprese, delle partite Iva, vogliamo che chi lavora e produce senta concretamente il sostegno e la presenza della Regione Lombardia. E abbiamo parlato di territori, avendo molti comuni lombardi che andranno al voto nella prossima tornata elettorale: vogliamo vincere ovunque perché l’esperienza ci insegna che dove governiamo insieme facciamo un buon lavoro per i territori e i cittadini. Su questi temi concreti abbiamo registrato un’ottima intesa e abbiamo convenuto di fissare periodicamente altri incontri come questo, a cadenza mensile, per affrontare tutti i temi dell’agenda politica lombarda in assoluta serenità e tempestività”, si legge nella nota.