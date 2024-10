Lombardia sotto il diluvio: torna l'allerta arancione a Milano. Scuole chiuse a Lecco e Bergamo

Milano si è svegliata sotto una pioggia incessante che, dalla notte, sta colpendo il capoluogo lombardo e le aree limitrofe. Dopo il nubifragio di martedì, che aveva portato i fiumi Seveso e Lambro vicini all'esondazione, la città affronta una nuova emergenza con una doppia allerta meteo arancione, scattata tra la serata di mercoledì e la mezzanotte. Le autorità monitorano attentamente la situazione, preoccupate dalla possibile esondazione dei fiumi, aggravata dalle forti piogge previste per tutta la giornata.

Seveso e Lambro sorvegliati speciali

Le previsioni della protezione civile annunciano piogge diffuse e intense, con accumuli tra i 50 e i 100 mm nelle aree più esposte, come Milano e le vicine Alpi e Prealpi. I fiumi Seveso e Lambro sono già in crescita, con il Seveso che riceve contributi dalla zona di Cinisello e il Lambro che ha superato i due metri di altezza. Le squadre della protezione civile sono in allerta e pronte a intervenire, monitorando costantemente i punti critici della città per prevenire eventuali allagamenti.

Scuole chiuse a Lecco e Bergamo: allerta rossa in altre province

Mentre Milano affronta l'allerta arancione, altre città lombarde come Lecco e Bergamo sono in stato di emergenza con allerta rossa. Le autorità locali hanno deciso di chiudere le scuole superiori e i centri di formazione per il 10 ottobre, a causa del rischio idrogeologico e idraulico che minaccia queste zone. Anche in queste città, le forze della protezione civile sono pronte a intervenire per gestire la situazione critica causata dalle intense piogge previste per le prossime ore.