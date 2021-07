Lombardia, stanziati 5 milioni per dare un nuovo 'vestito' ai Navigli



La Regione Lombardia scende in campo con un piano quinquennale da oltre 5 milioni di euro per la riqualificazione dei Navigli Lombardi. Di questi, 3,2 milioni sono destinati ai Navigli Grande e di Paderno e 1,85 milioni ai Navigli Martesana e di Pavia, mentre 88.000 di euro finanzieranno le attività di vigilanza e di manutenzione ordinaria.



Il tutto, con una delibera approvata dalla giunta lombarda su proposta dell'assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. Con i fondi per il Naviglio Grande e per quello di Paderno, l'obiettivo è garantire la funzionalità del canale, con la messa in sicurezza delle alzaie appartenenti al demanio pubblico.



Saranno poi predisposti adeguati dispositivi per la fruizione dei percorsi, con l'istallazione di segnaletica, parapetti e balaustre, oltre all'adeguamento del calibro e del fondo stradale. Interventi anche per il rifacimento del pontile di Cuggiono, nel milanese, opere che consentiranno l'utilizzo in sicurezza dell'approdo per il servizio di navigazione. Cambiamenti in vista anche sulla Martesana e per il Naviglio Pavese.