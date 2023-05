Lombardia, torna il roadshow "Fili": a Busto Arsizio la nona tappa

Torna a fare tappa a Busto Arsizio il Road Show di Fili, uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa, promosso da Regione Lombardia, Fnm, Ferrovie Nord e Trenord.

Lo stand in piazza Vittorio Emanuele con ingresso libero dalle 9 alle 19

Dal 14 al 21 maggio lo stand che permette di ripercorrere i sei progetti destinati a cambiare il volto dell'asse Milano - Malpensa sarà in piazza Vittorio Emanuele, in occasione di BA Book 2023, con ingresso libero dalle 9 alle 19.

I luoghi toccati saranno le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Polo di Saronno e Busto Arsizio

Il tour di Fili, giunto alla sua nona tappa, è stato ideato per permettere a chiunque di conoscere più da vicino le attività previste di quello che può essere definito un imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di Ferrovienord che si accompagna a interventi di ricucitura urbana con l'adozione di soluzioni all'avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale. I luoghi toccati saranno le stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Polo di Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse adiacenti, con un intervento che arriverà a interessare progetti per un totale di 2 milioni di metri quadrati. Fili comprende la piantumazione di migliaia alberi in circa 41.000 ettari attraverso 24 Comuni e la creazione di una superstrada ciclabile di 54 km fra la stazione di Milano Cadorna e Malpensa.