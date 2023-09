Lombardia, turismo in controtendenza. Mazzali: "2023 anno record"

"Nei primi 7 mesi del 2023, il turismo in Lombardia segna numeri superiori al 2019, anno record del settore. La regione, dunque, viaggia in controtendenza rispetto all'andamento complessivo nazionale, che, stando alle ultime elaborazioni dell'Istat sui movimenti turistici, registra una contrazione dei flussi rispetto al 2019". Lo riporta una nota di Palazzo Lombardia.

Mazzali: "Da gennaio a luglio 2023 le presenze turistiche in Lombardia superano i livelli del 2019, confermando le previsioni del mio Assessorato"

"Da gennaio a luglio 2023 le presenze turistiche in Lombardia superano i livelli del 2019, confermando le previsioni del mio Assessorato", afferma Barbara Mazzali, assessora a Turismo, moda e marketing Territoriale di Regione Lombardia, citando i dati dell'Osservatorio regionale. "Il superamento è confermato nonostante la leggera diminuzione degli arrivi - continua l'assessora - che è compensata da una permanenza media più lunga, ovvero i soggiorni di turisti nelle strutture ricettive, elemento che maggiormente porta fatturato al settore".

L'assessore: "Nei primi 7 mesi del 2019 le presenze erano pari a 25,2 milioni"

"Nei primi 7 mesi del 2019 le presenze erano pari a 25,2 milioni, mentre nello stesso periodo di quest'anno corrispondono a 28,1 milioni, con una variazione positiva dell'11,4 % (+2, milioni di turisti) - spiega Mazzali -. In calo sono invece gli arrivi che passano da 10,6 milioni nel 2019 a 10,4 milioni nel 2023, con una diminuzione di circa 200mila visitatori".