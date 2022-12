Lombardia, Usuelli (+Europa) con Majorino: "Sono elezioni sanitarie"

Il consigliere regionale di +Europa Michele Usuelli si candida nella lista civica a sostegno di Pierfrancesco Majorino per le elezioni lombarde: "Dopo una vita in ospedale e 5 anni di studio matto e disperatissimo in Regione Lombardia, quasi la totalità delle mie proposte è stata bocciata da Fontana e Moratti. Mi candido con Majorino perché penso che con lui possiamo avere una sanità migliore per i lombardi".

Usuelli: "Queste sono elezioni sanitarie, non regionali"

"Diamo il vero nome alle cose: Regione Lombardia gestisce spese sanitarie per oltre 20 miliardi di euro ogni anno. I cittadini non lo immaginano: chiamiamole elezioni sanitarie, non elezioni regionali" aggiunge. "Sono un dirigente politico di partito, anzi doppia tessera: +Europa e Radicali Italiani - ha proseguito -. Di +Europa sono stato tra i fondatori, ho sostenuto Marco Cappato al primo congresso, ho ricoperto il ruolo di tesoriere nazionale e rappresentante legale del partito durante il secondo congresso, sostenendo la candidatura di Riccardo Magi a presidente del partito. Nella ultima campagna elettorale per le elezioni nazionali del 25 settembre, ho sostenuto la candidatura del nostro segretario Benedetto Della Vedova nella elezione al collegio Milano 1 con il centrosinistra. Sono tra i fondatori di +Europa Milano, di cui sono stato presidente e tesoriere. Sono stato eletto con +Europa con Emma Bonino al Consiglio Regionale della Lombardia".

+Europa con Majorino? "Non ci sono novità, porta iper aperta"

“Non ci sono novità” sulla presenza di +Europa nella coalizione “ma devo dire che ho avuto diverse occasioni per confrontarmi con Della Vedova che è stato molto onesto intellettualmente davvero. Mi auguro che maturi tra loro un confronto in modo tale da far sì che facciano parte pienamente dell'alleanza che stiamo costruendo. La porta con +Europa è assolutamente iper aperta”. Così Majorino.