Lombardia, vaccinazioni 40-49enni, Bertolaso: prenotazioni dal 20 maggio

"Apriremo il 20 di maggio le prenotazioni alla fascia 40-49 anni". Lo ha annunciato il coordinatore della campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso, durante una conferenza stampa per fare il punto sulla campagna vaccinale in regione. Bertolaso ha spiegato che per quella data ci dara' la fornitura di vaccini necessaria e ci sara' spazio nelle agende che al momento sono piene per le prenotazioni degli Over 50. "Sappiamo - ha aggiunto - che potremo garantire ai 40 enni di vaccinarsi ai primi di giugno".

Bertolaso anticipa anche le date in cui si apriranno le prestazioni per le altre fascia di eta'. "Il 27 maggio partiranno le prenotazioni per la fascia da 30-39". "Il 2 giungo non casualmente - aggiunge - abbiamo scelto la festa della Repubblica, abbiamo la soddisfazione di poter dire che apriremo le vaccinazioni ai giovani dai 16 ai 29 anni in modo che potranno ricevere la prima dose prima di andare in vacanza".