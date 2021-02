Lombardia verso fascia arancione? Fontana: "Se così, si anticipi la notizia"

Visto l'aumento dei casi la Lombardia potrebbe rientrare in fascia arancione. In caso fosse così la notizia ufficiale verrebbe comunica venerdì nel tardo pomeriggio. Su questo aspetto il presidente Attilio Fontana, oltre ad augurarsi che la Lombardia resti in zona gialla anche la prossima settimana, ha chiesto che un eventuale passaggio di zona venga comunicato prima di venerdi'. A BergamoTv, Fontana ha infatti così commentato il possibile passaggio in arancione della regione: "Spero e mi auguro che non si debba verificare questa situazione. I dati ufficiali non sono ancora arrivati. Con il Cts ci si confronta il venerdi'. Io una delle cose che chiedo e' se fosse possibile anticipare questa data, perche' i dati in realta' al Cts arrivano al martedi', quindi forse si potrebbe anticipare la notizia".

"Purtroppo - ha aggiunto Fontana - e' un dato di fatto abbastanza acquisito che con le chiusure i dati migliorano, con le aperture, piu' larghe sono, piu' i dati peggiorano."