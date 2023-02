Lombardia, vertice Lega: Guidesi e Terzi verso la riconferma in Giunta

Si è svolto ieri pomeriggio nella sede della Lega di via Bellerio a Milano un vertice incentrato sulla composizione della nuova giunta lombarda. Presente Matteo Salvini assieme a tutti i consiglieri. Secondo quanto filtrato, il Carroccio punterebbe ad ottenere cinque assessorati ed un sottosegretario. Blindati o quasi i nominativi di Guido Guidesi (Sviluppo economico) e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture). Per gli altri nomi, come spiega l'agenzia Dire, l'indicazione è premiare i candidati consiglieri che hanno ottenuto maggiori consensi.

Giunta Lombardia: i nodi legati a Welfare e vicepresidenza

Ma ci sono anche i nodi irrisolti. Il primo è l'assessorato al Welfare, per il quale Attilio Fontana vorrebbe confermare Guido Bertolaso. L'ok della Lega si sontra con le mire di Fratelli d'Italia verso un assessorato che "vale doppio". E poi c'è il tema della vicepresidenza: Romano La Russa resta il favorito ma è una ipotesi che al Carroccio appare complessa perchè negli equilibri della Giunta è necessario trovare spazio anche per Fratelli d'Italia e lista Fontana.