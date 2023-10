Lontano dal mondo, al centro delle cose di Francesca Lancini

Francesca Lancini è una scrittrice, autrice, modella, conduttrice italiana. Attualmente vive a Roma e lavora come scrittrice e sceneggiatrice. In ambito letterario ha pubblicato due romanzi per Bompiani: Senza tacchi (2011) e Armi di famiglia (2014). Mentre il suo ultimo romanzo è Lontano dal mondo, al centro delle cose (2023) edito da La Vita Felice. Per la Rai ha scritto il docu-film Palma Bucarelli, la rivoluzionaria e il documentario Chiedi chi era Giovanni Falcone.



Lontano dal mondo, al centro delle cose, la sinossi

Lontano dal mondo, al centro delle cose racconta la storia di Giulio, graphic novel ed Emma, il suo primo grande amore. Giulio inaspettatamente, mentre sta firmando le copie della sua ultima graphic novel all'interno di una libreria, incrocia lo sguardo di Emma che non vede da 13 anni. Ne è certo: è un'allucinazione. Da quel momento i due ripercorrono tutta la loro vita, analizzando il loro rapporto, a partire dall'odiata quotidianità passata sui campi da tennis che però li ha fatti innamorare e poi separare. Cosa è succeso in quei 13 anni? Perchè Emma è tornata? Tra ironie, menzogne e provocazioni Giulio cercherà di vincere la partita più importante della sua vita: quella con se stesso.