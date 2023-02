"Lotta per la sua sopravvivenza". Gli anarchici si mobilitano

"È necessario coniugare la battaglia per la sua sopravvivenza con una battaglia per l'abolizione del 41bis e dell'ergastolo". Si chiude così un lungo testo "di lancio per le mobilitazioni di questo weekend a Milano", che compare su un sito di area anarchica e che ricorda che sono stati organizzati due "presidi", uno domani pomeriggio davanti alla stazione Centrale e un altro sabato di fronte al carcere di Opera, come forma di sostegno ad Alfredo Cospito, l'ideologo della Fai, la federazione anarchica informale, in sciopero della fame da 106 giorni contro il 41bis.

Assemblea milanese anarchici: " Sul nostro silenzio la repressione si rafforza, i nostri bisogni vengono calpestati"

"Lo sciopero della fame di Alfredo contro il 41 bis - si legge nel testo firmato dalla "assemblea milanese" - e l'ergastolo/ostativo ci riguarda, ed è per questo che non possiamo tacere. Sul nostro silenzio la repressione si rafforza, i nostri bisogni vengono calpestati". E ancora: "Carcere e repressione sono elementi strutturali ineliminabili per le società che vivono di differenze, sopraffazione e sfruttamento. Sono una necessità che si manifesta ancor più violenta nei momenti di crisi o 'di guerra' come quello attuale". In questi "100 giorni - proseguono gli anarchici - la risposta dello Stato è stata un lungo silenzio terminato con una posizione di fermezza nei confronti di una 'trattativa' inesistente".