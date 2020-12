Lotteria degli scontrini, Piccirillo (M5S): "Inopportuno invito al gioco"

Luigi Piccirillo, consigliere regione Lombardia M5S, va controcorrente rispetto alla linea del Governo sull'iniziativa della "Lotteria degli scontrini" messa in campo dall'Agenzia dogane e monopoli col beneplacito del Ministero delle finanze, definendola "scandalosa e inopportuna". Spiega: "Si propone ai cittadini di scommettere sulle loro spese ma ciò rappresenta un vergognoso invito al gioco e un viatico verso il gioco d'azzardo. Ricordiamo che l'Italia è un paese con un'altissima incidenza di gap (gioco d'azzardo patologico), che si registrano famiglie rovinate per la presa che lo scommettere o il tirare le leve delle slot machine ha verso personalità deboli e fragili e che tutto questo alla comunità costa milioni di euro l'anno, in terapie di recupero e ritorno alla vita normale. In quanto consigliere regionale in Lombardia agirò presso tutte le sedi locali per cercare di boicottare e bloccare questa iniziativa che lascia sgomenti. Invito il ministro Gualtieri a prendere, dal canto suo, un provvedimento simile al mio e di ritirare immediatamente il progetto. Non possiamo affrontare un problema (quello dell'evasione fiscale) rendendo enorme e ingestibile un altro (la lotta alle ludopatie), che potrebbe pesare drammaticamente sulla pelle dei cittadini".Così Luigi Piccirillo, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle in Regione Lombardia, membro della Commissione regionale antimafia e da sempre in prima linea contro ogni forma di gioco d'azzardo, legalizzata e non".