Louboutin apre una boutique nel Quadrilatero

Christian Louboutin ha chiuso il suo store maschile in via Capelli per trasferirsi in via Borgospesso. Nella boutique (temporary per 2 anni) si potranno trovare sia le proposte uomo sia quelle donna. La location consta di 90mq ed è stata chiamata Loubi Milano. Il rosso - colore delle suole delle scarpe della maison - caratterizza tutta la boutique.

Nello store sarà possibile accedere a due servizi esclusivi: la pulizia delle sneakers precedentemente acquistate e la possibilità di organizzare degli appuntamenti virtuali con il personale della boutique, attraverso lo schermo nel Salon Privé. Tra i servizi offerti dal negozio c’è anche la personalizzazione le calzature con le proprie iniziali.

LEGGI ANCHE: Approvati i progetti per i nuovi PARCHEGGI interrati a Milano