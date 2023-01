Louis Vuitton, nuovo storico edificio a Milano

Un nuovo storico edificio per Louis Vuitton che torna, dopo l’ultima design week, negli spazi dell’ex Garage Traversi in via Bagutta, a due passi dalla centralissima piazza San Babila.

Trasloco in concomitanza con i lavori di rinnovo della storica sede

La maison del lusso – come scrive Pambianco - occupa tre livelli, il piano terra e il secondo piano sono dedicati al retail, mentre il primo è destinato ad ospitare progetti speciali con un calendario che alterna pop up immersivi ad esibizioni dalla vocazione artistica e culturale.

L’ex garage Traversi, esempio di struttura razionalista

Progettato dall’architetto Giuseppe de Min, l’ex Garage Traversi è un esempio di struttura razionalista che viene restituito alla città completamente rinnovato dopo venti anni di inattività. Realizzato nel 1939, nell’ambito del più ampio progetto di rifacimento di piazza San Babila, la costruzione ha ospitato la prima autorimessa multipiano di Milano, priva di rampe, dotata di un impianto monta-vetture che lo rendeva particolarmente speciale.