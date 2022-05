Luca Montani presenta a Milano il romanzo "Marta Destino"

Sarà presentato martedì 17 maggio alle 18.30 a La Scatola Lilla, in via Via Privata della Braida a Milano, il romanzo di Luca Montani dal titolo "Marta Destino". Intervengono Renato Manheimer e Fabio Massa.

"Marta Destino", una storia dalla realtà al sogno

Marta Destino è una ragazzina che vive in una casa popolare di Milano a Quarto Oggiaro. La sua giovane vita viene stravolta quando assiste impotente all'occultamento di un cadavere ad opera di due giovani slavi. Con la paura tipica del testimone scomodo, intenta una fuga a Roma, lasciando Milano, gli amici, il fidanzato e la litigiosissima famiglia. Ad accompagnare la ragazzina è nonna Carla, milanese verace, operaia alla Breda e chiassosissima inquilina delle case popolari, che grazie alle proprie conoscenze riesce ad attivare dei contatti nella polizia e nei servizi segreti con l'obiettivo di mettere in salvo la nipote. Il risultato è una scorribanda che vede interpreti - a volte gregari, a volte protagonisti - 40 personaggi, che s'intrecciano alla storia di Marta. Con una sapiente padronanza narrativa, Luca Montani costruisce un romanzo che vaga dal personale all'universale, dalla realtà al sogno, in un inaspettato e veritiero dipinto della nostra più sincera e fallace natura umana