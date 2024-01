Sant'Angelo lodigiano, Lucarelli riposta minacce e insulti che ha ricevuto

Lucarelli riposta minacce e insulti che ha ricevuto

"So dove abiti, guardati le spalle perché hai le ore contate. Ti accoltello quando meno te lo aspetti. Non è uno scherzo": questo è uno dei messaggi arrivati a Selvaggia Lucarelli che lei ha ripostato nelle sue storie di Instagram. Si tratta di minacce e insulti da parte di persone, anonime, che la incolpano della morte di Giovanna Pedretti, la ristoratrice di Sant'Angelo lodigiano trovata morta nel Lambro dopo che era finita nelle polemiche per una recensione al suo locale ritenuta falsa. Diciamo che qualcuno, accusando la giornalista di aver partecipato a una presunta gogna contro la ristoratrice, vuole mettere al centro della gogna la stessa Lucarelli. E da li si passa subito alle minacce, innecando uno strano meccanismo.

Lucarelli, diamo la colpa ai social?

"Ovviamente nel caso dovesse succedere qualcosa (non a me, ripeto, io sono forte) diamo la colpa ai social, non ai giornali - ha scritto - Volevo rasserenare il direttore di Repubblica, Salvini etc... Naturalmente io sono navigata e mi prendo tutto, spero lo sia altrettanto l'altra persona. Tra l'altro non ho ben capito. Oggi Repubblica scrive che io e Lorenzo ogni giorno brindiamo decidendo chi sputtanare. Abbiamo una rubrica insieme? Lavoriamo insieme? Bah. Però avanti così. Funziona!".