Lucio Corsi inarrestabile dopo Sanremo : sold out le date del tour nazionale

Lucio Corsi : sold out le date del tour nazionale



Alle 14 di domenica 16 febbraio sono usciti su Ticketone i biglietti del prossimo tour del cantante Lucio Corsi, autore di «Volevo essere un duro». Attualmente tutte le date risultano già essere sold out. La data in programma a Milano è prevista per il 29 aprile, all'Alcatraz, in un solo minuto i biglietti sono andati a ruba, alle 14.01 non è stato più possibile completare l'acquisto del biglietto, dal prezzo di 25 euro più commissioni. Milano è l'unica città in cui ci sarà una doppia data. Considerato il feedback del pubblico l'artista aveva infatti annunciato via Instagram una seconda data all'Alcatraz, prevista per il 4 maggio. Anche in questo caso i biglietti sono andati sold out in qualche istante.

Lucio Corsi, il concerto con Joan Thiele prima del tour

Prima di partire per il tour, che si aprirà a Bologna il 13 aprile, il cantante si esibirà insieme a Joan Thiele al Teatro Oscar al “Capital Jam” del 19 marzo, evento organizzato da Radio Capital che unisce concerto, storytelling e improvvisazione. Ancora una volta, però, i biglietti sono introvabili.