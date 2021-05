Ludopatico dopo l'assunzione di un farmaco Pfizer: risarcito per 500mila euro

Pfizer Italia condannata a risarcire con 500mila euro un 60enne caduto nel vortice della ludopatia a causa dell'assunzione di Cabaser, farmaco per la cura del Parkinson. La Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado per una vicenda che risale agli inizi degli anni Duemila. Il 60enne assunse il farmaco dal 2001 al 2006, ma tali effetti collaterali furono chiariti da Pfizer sul bugiardino solo nel 2007. Nel frattempo, l'uomo aveva iniziato a manifestare sintomi sempre più gravi: mangiava di più, era divenuto ipereccitato sul piano sessuale. E poi aveva iniziato a giocare. Collezionando oltre 1800 carte prepagate per giocare online e perdendo il lavoro, dopo aver sottratto 100mila euro all'azienda. Soldi che ora potrà restituire.