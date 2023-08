Luigi Berlusconi: mutui da 50mila euro al mese per le sue case da sogno

Mutui per 50mila euro al mese? Non è un problema così grande se ti chiami Luigi Berlusconi. Il Corriere ha pubblicato oggi un articolo con il quale scandaglia approfonditamente i conti del 34enne ultimogenito del Cavaliere recente scomparso.

Gli investimenti immobiliari di Luigi Berlusconi

I suoi debiti con Intesa Sanpaolo sono l'aspetto che probabilmente più balza all'occhio. Berlusconi jr è l'attuale proprietario della ex villa Borletti di Milano, nel quartiere Magenta-Triennale. Immobile di proprietà di società risalenti a Silvio Berlusconi da metà anni Settanta. Nell'ottobre 2019 l'acquisto della lussuosa abitazione - 1.600 metri quadri su tre pani, con giardino e piscina scoperta - per un valore di 10 milioni di euro. A questo si aggiungono i lavori di ristrutturazione per i quali la banca ha accordato due prestiti ipotecari. In totale, ipoteche per un totale di 34 milioni di euro, riferisce il Corriere.

La seconda abitazione vanta solo 450 metri quadri: è un appartamento a due passi da Santa Maria Delle Grazie: valore dell'immobile: 6,8 milioni di euro, per i quali Intesa Sanpaolo ha corrisposto un altro mutuo del 100 per cento. Conti comprensivi di interessi alla mano, Luigi Berlusconi deve dunque restituire qualcosa più di 50mila euro al mese.

Luigi Berlusconi: quali sono le società in cui investe (con profitto)

L'analisi del Corriere tocca tuttavia anche le entrate di Luigi Berlusconi, elogiato per la sua lungimiranza riconosciuta dagli addetti ai lavori. Tutto è partito naturalmente grazie alle disponibilità di famiglia, ma Berlusconi jr sta facendo volare la Holding Italiana Quattordicesima (di cui fanno parte anche Barbara ed Eleonora) mettendoci molto del suo e compiendo diversi investimenti diversificati, soprattutto nell'ambito tech. H14 vanta un attivo di oltre 400 milioni.

Tra gli investimenti che hanno reso meglio, quello sulla E80, azienda familiare di Reggio Emilia nel campo dell’automazione dei processi produttivi con 230 milioni di fatturato, le participazioni in Jakala, la società di marketing tecnologico, nella società di consegne Deliveroo, di arredo Westwing, poi Bending Spoons e Qualifyze, startup tedesca attiva nei sistemi di certificazione per la logistica dell’industria farmaceutica. Una delle sponde privilegiate nell'adesione alle operazioni organizzate da family office o grandi fondi, riferisce il Corriere, è Tec, The Equity Club, la piattaforma per gli investimenti in club creata da Mediobanca.