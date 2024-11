Lunedì 25 novembre torna Italia Direzione Nord. Tema della XXIV edizione: "Italia, cosa dai al mondo"?





Oltre 100 relatori tra cui ministri, viceministri, sottosegretari, governatori, assessori regionali e comunali, vertici aziendali, mondo accademico e terzo settore saranno protagonisti lunedì 25 Novembre 2024 di Italia Direzione Nord, la rassegna di convegni istituzionali promossa dalla Fondazione Stelline e organizzata insieme a Inrete.

Italia, cosa dai al mondo? è il titolo di questa edizione che coincide con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne e per questo saranno dedicati numerosi panel e interventi a La libertà delle donne.

Ad aprire la XXIV Edizione di Italia Direzione Nord alle ore 9.30 nel Salone d’onore saranno Fabio Massa, Presidente Fondazione Stelline e Stefano Boeri, Presidente Triennale seguiti dai saluti istituzionali di Federico Romani, Presidente Consiglio regionale lombardo e Elena Buscemi, Presidente Consiglio Comunale di Milano.

Sul tema dell’autonomia alle ore 10.00 nel Salone d’onore intervengono Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Alberto Cirio, Presidente Regione Piemonte; Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia; Antonello Aurigemma, Presidente Consiglio Regionale del Lazio e Coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Sul ruolo internazionale dell’Italia tra infrastrutture e intermodalità a confrontarsi alle ore 10.30 in Sala Agorà saranno Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato con delega alla programmazione economica; Guido Castelli, Commissario Straordinario di Governo per la Ricostruzione Sisma 2016; Franco Lucente, Assessore alla Mobilità e Trasporti Regione Lombardia; Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture Regione Lombardia; Arianna Censi, Assessora alla Mobilità Comune di Milano; Andrea Gibelli, Presidente FNM; Arrigo Giana, Amministratore Delegato ATM; Armando Brunini, Amministratore Delegato SEA; Cesare Ferrero, Presidente Sogemi.

Ruolo centrale della giornata saranno senza dubbio le misure a contrasto della violenza contro le donne e a parlarne nel panel “Codice Rosso: come contrastare la violenza di genere” alle ore 10.30 nel Salone d’onore saranno Anna Ascani, Vicepresidente della Camera dei Deputati; Valeria Valente, Senatrice e Segretario della Presidenza del Senato; Mariastella Gelmini, Senatrice e Letizia Moratti, Deputata del Parlamento Europeo*.

Interverrà invece in un incontro “a tu per tu” alle ore 11.00 nel Salone d’onore il Ministro del Turismo Daniela Santanchè.

Alle ore 11.30 non poteva mancare il ruolo centrale di Milano – Cortina 2026 che sarà affrontato nel Salone d’onore dal Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi seguito da un confronto con Federica Picchi, Sottosegretario con delega a Sport e Giovani Regione Lombardia; Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano; Andrea Varnier, Amministratore Delegato Fondazione Milano-Cortina 2026; Fabio Massimo Saldini, Amministratore Delegato SIMICO e Commissario straordinario di Governo; Beniamino Quintieri, Presidente Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e Marco Riva, Presidente CONI Lombardia.

Alle ore 12.00 in sala Agorà si parlerà invece dell’emergenza abitativa e le diverse politiche a confronto. A discuterne saranno Marco Osnato, Presidente Commissione Finanze presso la Camera dei Deputati; Antonio Misiani, Senatore, Capogruppo PD in Commissione Bilancio; Paolo Franco, Assessore alla Casa e Housing Sociale Regione Lombardia; Guido Bardelli, Assessore alla Casa Comune di Milano; Simone Dragone, Presidente MM Spa; Matteo Mognaschi, Presidente Aler Milano; Marilisa D’Amico, Prorettrice Università degli Studi di Milano; Giordana Ferri, Direttore Esecutivo Fondazione Housing Sociale e Camillo De Milato, Presidente Osservatorio Metropolitano Milano.

Seguirà alle ore 12.30 nel Salone d’onore un incontro “a tu per tu” con il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini*.

Sul tema del nucleare interverranno alle ore 13.00 anche Alessandro Spada, Presidente Assolombarda; Roberto Adinolfi, Vice Presidente Associazione Italiana Nucleare; Luca Squeri, Deputato e Segretario della X Commissione presso la Camera dei Deputati; Gian Luca Artizzu, Amministratore Delegato Sogin; Nicola Monti, Amministratore Delegato Edison; Luca Mastrantonio, Head of Innovation Nuclear Enel; Fabio Pinton, Amministratore Delegato Seingim e Elisabetta Serafin, Presidente di Saipem*.

Alle ore 14.00 nel Salone d’onore, sarà il Ministro Dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ad intervenire in un incontro “a tu per tu”.

In parallelo, un confronto sullo sviluppo economico e le sfide del futuro alle ore 14.00 in sala Agorà con Guido Guidesi, Assessore allo Sviluppo Economico Regione Lombardia; Andrea Dellabianca, Presidente Compagnia delle Opere; Marco Barbieri, Segretario Generale Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza; Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia e Vice Presidente Confartigianato e Laura Bajardelli, Steering Board Member Fondazione Cariplo e Membro del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Metropolitano di Milano.

Alle ore 14.30 nel Salone d’onore si parlerà invece dell’attenzione all’ambiente per il futuro delle città dove aprirà il dibattito il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un incontro “a tu per tu” al quale seguirà un confronto con Stefano Besseghini, Presidente ARERA; Giorgio Maione, Assessore Ambiente e Clima, Regione Lombardia; Giancarlo Tancredi, Assessore alla Rigenerazione Urbana Comune di Milano; Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti Comune di Roma*; Caterina Sarfatti, Managing Director Inclusion e Global Leadership di C40 Cities; Regina De Albertis, Presidente Assimpredil Ance; Marcello Milani, Amministratore Delegato Amsa; Giovanni Brianza, Amministratore Delegato Edison Next; Emanuela Trentin, Amministratore Delegato Siram Veolia; Francesco Mascolo, Amministratore Delegato MM Spa; Yuri Santagostino, Presidente Gruppo CAP e Paolo Giarda, Responsabile Relazioni Istituzionali Carbotermo.

Tornando al filone dedicato alla Libertà delle donne, il dialogo sull’empowerment femminile e il contrasto ad ogni forma di gap, si aprirà alle ore 16.30 nel Salone d’onore con la Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella in un incontro “a tu per tu” che verrà poi approfondito da Licia Ronzulli, Vicepresidente Senato della Repubblica; Martina Semenzato, Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere; Fabio Roia, Presidente Tribunale di Milano; Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro, Regione Lombardia*; Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Comune di Milano; Claudia Sorlini, Vice Presidente Fondazione Cariplo; Anna Chiara Rossi, Vp & General Manager Italy, Alexion, AstraZeneca Rare Disease; Barbara Marini, General Manager Advanz Pharma Italia; Roberta Segalini, Chief HR Officer Gruppo ATM e Mirta Michilli, General Director Fondazione Mondo Digitale.

Alle ore 17.00 in sala Agorà interverrà il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Elvira Calderone*. A seguire un dibattito sulla Silver economy: la longevità come risorsa che coinvolgerà Emanuele Monti, Presidente Commissione IX Sostenibilità sociale, casa e famiglia; Danilo Cereda, Direttore UO Prevenzione, Direzione Generale Welfare, Regione Lombardia*; Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia; Antonio Sebastiano, Direttore Osservatorio Settoriale sulle RSA, LIUC Business School*; Fulvia Filippini, Direttore Public Affairs, Pharma e vaccines & Global Public Affairs Strategic Projects, Sanofi Italia e Luca Degani, Presidente UNEBA Lombardia.

Sul tema della giustizia alle ore 18.00 nel Salone d’Onore il confronto sarà tra il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e Giuseppe Santalucia, Presidente Associazione Nazionale Magistrati.

A seguire, alle ore 18.30 si affronteranno le nuove sfide per la cyber resilienza con Nunzia Ciardi, Vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; Ettore Rosato, Segretario Copasir*; Giulio Gallera, Presidente della Commissione Speciale PNRR, Regione Lombardia; Gabriele Faggioli, Presidente Clusit - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica; Greta Nasi, Direttrice Laurea Magistrale di Università Bocconi e Politecnico di Milano in Cyber Risk Strategy and Governance e Alvise Biffi, CEO Secure Network e Vicepresidente Assolombarda.

A chiudere la giornata di confronti e dialoghi sarà l’incontro delle ore 18.30 in sala Agorà dal tema “Battaglia sull’Autonomia. Chi ci sta?”. A parlarne Christian Garavaglia, Presidente Gruppo consiliare Fratelli d’Italia; Emilio Delbono, Vicepresidente Consiglio Regionale della Lombardia*; Onorio Rosati, Presidente Gruppo consiliare AVS e Reti Civiche; Alessandro Corbetta, Presidente Gruppo consiliare Lega; Fabrizio Figini, Presidente Gruppo consiliare Forza Italia; Michela Palestra, Presidente Gruppo consiliare Patto Civico e Lisa Noja, Presidente Gruppo consiliare Azione - Italia Viva - Renew Europe*.

La XXIV Edizione della manifestazione, che gode del patrocinio del Consiglio Regionale della Lombardia, del Comune di Milano, di Assolombarda, di Confcommercio Milano Lodi Monza e Brianza e di Confartigianato Lombardia. L’iniziativa vanta il contributo di Fondazione Cariplo, Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, e Compagnia delle Opere. Italia Direzione Nord è in programma dalle 09:30 alle 20:00 presso la sede di Triennale in viale Emilio Alemagna 6 a Milano.