Lunedì prossimo, il nuovo romanzo di Eugenio Tornaghi

Cosimo Lovino, alias “Il sorcio”, viene licenziato e accumula debiti con uno strozzino. Pensa di poter risolvere la situazione organizzando il furto di un carico di rame nell'azienda in cui lavorava e dalla quale è stato licenziato, ma nulla va come previsto. Finisce, infatti, per prendere in ostaggio il suo ex datore di lavoro e due funzionari di banca che erano lì per chiedere all'imprenditore di rientrare dei fidi concessi. Asserragliato nella fabbrica, Cosimo rilascia interviste da remoto ad alcune televisioni, che danno luogo a una lunga lista di equivoci.



Nella confusione generale, e gravato da una tensione di ora in ora crescente, il commissario Libero Cattaneo prova a scoprire la verità, in un caso che racchiude corruzione, necessità di apparire e opportunismo: uno specchio perfetto della società italiana, dove nessuno può dirsi innocente. Ecco il cuore di "Lunedì prossimo", l'ultimo romanzo di Eugenio Tornaghi.



Brianzolo, 55 anni, Tornaghi è direttore dei mercati internazionali di una società leader nel mercato delle soluzioni di pagamento digitale e dalla sua penna è nato il commissario Cattaneo, già protagonista de La pesca dello spada (Novecento Editore, 2015) e vincitore del Premio Garfagnana 2016. Nel 2020, sempre con Laurana, ha pubblicato “Maradagal”, un giallo con protagonista un giovane Libero Cattaneo, non ancora commissario.

LUNEDÌ PROSSIMO

Laurana Editore

pagine 283

euro 17