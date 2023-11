M1 chiusa tra Cairoli e Pasteur a causa di un danno durante i lavori

Tutte le squadre di Atm al lavoro per riaprire la linea M1, che è interrotta tra Cairoli e Pasteur. Cosa è accaduto? Lo spiega Atm con una nota: "Intorno alle 4 un tratto di galleria in prossimità della stazione di Palestro è stato danneggiato durante le ultime lavorazioni notturne. Nelle fasi di manovra dei mezzi operativi è stato urtato uno dei numerosi pilastri di separazione tra i binari, che è stato di conseguenza danneggiato e deve essere messo in sicurezza". La metropolitana nel tratto è sostituita dai bus, che fermano in corrispondenza delle fermate dei bus notturni NM1.