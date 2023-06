M4, a Milano estate di cantieri: tutte le modifiche alla viabilità

Un'estate di cantieri a Milano soprattutto legati ai lavori di prosecuzione della linea metro M4 che, ad oggi, collega Dateo a Linate.

Prevista la chiusura del traffico di piazza Velasca chiuderà per almeno 15 mesi, fino a settembre 202

Il 19 giugno sono iniziati i lavori di realizzazione “delle aree in superficie e del corridoio di indirizzamento dalla stazione Missori della M3 alla stazione Sforza Policlinico”. Per questo è prevista la chiusura del traffico di piazza Velasca chiuderà per almeno 15 mesi, fino a settembre 2024. In quella zona, via Pantano diventerà a senso unico verso largo Francesco Richini. Largo Richini, a sua volta, sarà percorribile solo da via Pantano a via Chiaravalle. Via Chiaravalle invece diventerà a senso unico verso via Larga e via Baracchini.

Per il collegamento tra la M4 e la M2 a Sant’Ambrogio, il traffico sarà interrotto per 4 mesi su via Carducci

Per il collegamento tra la M4 e la M2 a Sant’Ambrogio, il traffico sarà interrotto per 4 mesi su via Carducci nel tratto compreso tra via San Vittore e via De Amicis,e su via Olona, hanno segnalato dall'azienda. "Per chi proviene da piazzale Cadorna lungo via Carducci sarà quindi possibile svoltare a destra – a senso unico - in via San Vittore in direzione Porta Vercellina, ma non sarà consentito proseguire verso via De Amicis e via Olona”. Anche il bus 94 modificherà il proprio tragitto.