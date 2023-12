Atm ha acquistato il 31% della linea Blu. Del Buono amministratore delegato

Atm ha ufficialmente acquisito il 31% della nuova linea Blu della metropolitana mlianese: le quote possedute dai soci costruttori di M4, con un investimento complessivo pari a 228 milioni di euro, sono ora di proprietà dell'azienda di trasporti milanese. Con la chiusura dell'operazione, precisa una nota, Atm ottiene il 29,2% del capitale sociale di M4 mentre il restante 1,8% sarà acquistato a seguito del collaudo della Linea Blu fino al capolinea di San Cristoforo.

M4, il nuovo amministratore delegato è Amerigo Del Buono

L'assemblea dei soci di M4 si è riunita contestualmente al closing e ha nominato quale nuovo amministratore delegato Amerigo Del Buono (attuale direttore operations Atm) e il consigliere di amministrazione Alessandra Gilio, oltre ad Alessandro Gulisano quale sindaco effettivo e Maria Luisa Mosconi quale sindaco supplente, tutti indicati da Atm. Il presidente è Alessandro Lamberti e in cda siedono anche Antonino Geronimo La Russa e Carolina Romanelli. L'incremento della partecipazione di Atm in M4 "mira a rafforzare la gestione e l'efficienza della rete di trasporto pubblico, specialmente per quanto riguarda la linea Blu, opera strategica per la città di Milano" spiega la società.