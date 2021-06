Cantiere M4, oggi riapre piazza Frattini

L'avanzamento dei lavori di M4 ha reso possibile la consistente riduzione del cantiere e la restituzione alla città, a partire da oggi, di metà Piazza Frattini. Si tratta di una sistemazione transitoria ma che comunque consente ai cittadini la fruizione di vari spazi. Ecco quindi la creazione di aree verdi, percorsi pedonali, un'area cani e uno spazio con pavimentazione con ghiaia addensata che potrà essere utilizzato anche per piccoli eventi. Lungo l'area di cantiere rimanente sono state posizionate cesate trasparenti per ridurre l'impatto visivo.

Il Comune di Milano e il Municipio 6 hanno organizzato un momento di festa per "riaprire" insieme la nuova Piazza Frattini. Presenti l'assessore alla Mobilità Marco Granelli e il presidente del Municipio 6 Santo Minniti.

A conclusione dei lavori per la realizzazione della Stazione Frattini di M4, previsti per fine 2023, Piazza Frattini si arricchirà di nuovi spazi. Dopo i lavori di questi anni necessari per costruire la nuova metropolitana di Milano, l'Amministrazione comunale ha voluto immaginare diversi interventi migliorativi, aumentando il verde e gli spazi a disposizione del quartiere, con tavoli da ping pong, due aree cani, un'area giochi, uno spazio attrezzato per sperimentare l'arrampicata, tanti alberi e tante panchine. E da oggi sulle cesate del cantiere si potrà scoprire nel dettaglio come diventerà la piazza.