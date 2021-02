Linea M4 Milano, aggiudicata la gara per la pubblicità

La gara per la concessione della comunicazione pubblicitaria e istituzionale nella M4, la nuova linea metropolitana di Milano è sia nei treni che delle stazioni stata aggiudicata da Videowall, la newco compartecipata di VG Pubblicità e Mediamond.

La base d’asta prevedeva un canone a regime di tre milioni di euro annui, la società aggiudicante ha fatto un’offerta al rilancio. La concessione sarà della durata di otto anni.

“M4 darà una impronta innovativa alla comunicazione pubblicitaria nella metropolitana milanese. Non solo basandosi su tecnologie d’avanguardia come grandi schermi led, ma anche e soprattutto si veicoleranno informazioni e suggestioni su Milano e su quello che succede in città – dichiara Fabio Terragni Presidente M4 - Comunicazione ed informazione destinate a 86 milioni di viaggiatori all’anno, molti dei quali provenienti dall’aeroporto di Linate. Entrando nella metro potranno vivere la bellezza della città e la sua attualità”

Gli impianti altamente tecnologici di M4 non saranno semplici spazi pubblicitari ma un sistema di comunicazione integrato. Ospiterà un palinsesto misto, fatto di contenuti editoriali, spazi commerciali e informazione ai cittadini e city user. L’obiettivo è quello di trasformare la M4 come un luogo urbano funzionale attraverso l’utilizzo delle tecnologie e i contenuti che Videowall è in grado di fornire.

“Sarà la prima metropolitana al mondo a disporre di un sistema così articolato di comunicazione. La nuova linea della metropolitana di Milano frequentata ogni giorno da centinaia di migliaia di persone sarà essa stessa un nuovo media”, conclude Terragni.