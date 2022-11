Milano, sabato apre la metropolitana 4: inaugurazione in viale Argonne

Da sabato 26 novembre si potrà viaggiare sulla metropolitana M4: aprono le prime sei stazioni che collegano l’aeroporto di Linate con piazzale Dateo, passando per le fermate Repetti, Stazione Forlanini, Argonne e Susa. L’inaugurazione è prevista alle ore 11 di sabato 26 novembre, a Linate, alla presenza delle autorità e dei lavoratori delle imprese coinvolte.

Inaugurazione della M4: sabato una giornata di festa

In occasione dell’inaugurazione, insieme ai Municipi 3 e 4, è stata organizzata una festa lungo il parterre centrale di viale Argonne per scoprire i nuovissimi giardini completamente rinnovati con spazi riservati al gioco e allo sport. A partire dalle 10 del mattino, attività sportive con istruttori delle associazioni dilettantistiche a cui seguiranno esibizioni dimostrative di calcio, basket, bocce, ping pong e pallavolo nei diversi campi gioco presenti nell’area. Per i più piccoli, dalle 10 fino al primo pomeriggio, si susseguiranno spettacoli di burattini, laboratori teatrali e creativi, giocoleria, magia e truccabimbi.