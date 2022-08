M5S, Buffagni: "Non sono uno zombie, torno alla mia professione"

"Non sono uno zombie, sono sempre stato un battitore libero. Rispetto gli impegni coi cittadini, torno volentieri alla mia professione". A dirlo all'AGI e' l'ex viceministro e deputato del M5s, Stefano Buffagni, che non potra' ricandidarsi per il vincolo dei due mandati. Buffagni dice di aver sempre difeso in pubblico le battaglie del Movimento, anche quelle che non condivideva: "I navigator mi sembravano uno spreco, ho lavorato perche' non venissero creati, ma per spirito di squadra in tv li ho difesi. E cosi' anche altre cose che non mi convincevano".

Buffagni: "Di Maio? Non ho condiviso la scelta"

"Non ho condiviso la sua scelta, come immagino lui non abbia condiviso la mia, ma gli auguro il meglio perche' e' un abile politico". Così Buffagni, parlando del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio