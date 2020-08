M5S frena sull'accordo con Sala: "Non è giusto, ma decide Rousseau"

"Secondo me non è la cosa giusta. Ed in ogni caso decideranno gli iscritti con Rousseau". L'opinione di Gianluca Corrado, già candidato sindaco sfidante di Beppe Sala e capogruppo "a rotazione" a Palazzo Marino, è abbastanza netta nella sua intervista ad Affaritaliani.it Milano. L'idea è quella di vedere Beppe Sala candidato unitario per il Pd e il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche di Milano, l'anno prossimo. L'alternativa "interna" potrebbe essere Stefano Buffagni. Il viceministro allo Sviluppo Economico, che sta facendo qualche giorno di pausa, rimane silente: non conferma e non smentisce. Potrebbe essere una strategia: non scoprire, per adesso, le carte.

Gianluca Corrado ha visto Beppe da Beppe? Intese future?

Se devo essere onesto non credo sarebbe utile né a noi né al Partito Democratico, andare uniti al primo turno. Beppe Sala deve provare a vincere con le proprie forze.

Però insieme sostenete Conte.

Sì, ma Milano è una cosa diversa. Abbiamo impostazioni diverse in città. A partire dalle politiche urbanistiche. Dopodichè ovviamente sono valutazioni molto più in alto di me.

Deciderà Beppe Grillo?

Non lo so. So però che se sarà Beppe Grillo o chiunque altro, bisognerà che questo passi da un voto su Rousseau. Deve essere la base degli iscritti a decidere, come sempre.

fabio.massa@affaritaliani.it