M5S: “Moratti come Margaret Thatcher. Vuole privatizzare tutto”

"Letizia Moratti ha una sola soluzione per tutti i problemi: privatizzare. Forse pensa di essere Margaret Thatcher o forse vuole solo promuovere la soluzione migliore per gli interessi di pochi e peggiore per gli interessi di tutti i cittadini". Così in una nota il capogruppo al Pirellone del M5s, Nicola Di Marco, commentando le parole di Moratti che inserirà nel suo programma la massa a gara del servizio Trenord del trasporto pubblico regionale.

Di Marco: "Lo schema è lo stesso utilizzato per la sanità"

"Lo schema è lo stesso utilizzato per la sanità - aggiunge Di Marco - i privati si arricchiscono mentre i servizi non fruttuosi, come i Pronto soccorso, vengono scaricati sul pubblico, che sommerso di richieste e privo di fondi collassa". Questo, secondo il pentastellato, è "esattamente quello che è successo durante la pandemia. È un bene - prosegue - che la coalizione progressista abbia preso le distanze da questi modelli, che ora che Moratti vorrebbe riproporre per il servizio Trenord, vittima della fallimentare gestione della giunta di cui lei stessa era vicepresidente".

Di Marco: "Trenord deve essere rilanciata"

Insomma, "la soluzione per i problemi del servizio Trenord non è svenderlo al privato, ma cambiarne la gestione - conclude - Trenord deve essere rilanciata, a cominciare dall'ascolto dei pendolari, umiliati in questi cinque anni da Fontana e dall'assessore Terzi".