Ma i medici di famiglia che cosa fanno? E' scontro continuo con la Regione

Se un medico di medicina generale lavora "in uno studio in un condominio e poi in questo studio non riesce a fare molte cose ci poniamo un pochino di domande", ha dichiarato l'assessore al welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, parlando dei medici di medicina generale durante un webinar organizzato dal Forum Ambrosetti. "Oggi ci si dice che i medici di medicina generale che dovrebbero assistere i pazienti cronici vanno messi nelle condizioni di farlo in tutti i modi, ma poi oggi i medici di medicina generale dicono che i test sierologici agli insegnanti non li fanno, i tamponi non li fanno, i vaccini antinfluenzali non li fanno perche' hanno lo studio in un condominio", ha proseguito l'assessore al Welfare.

"Noi - ha aggiunto Gallera - in questi due anni abbiamo offerto studi all'interno dei presidi socio sanitari territoriali e i medici di medicina generale hanno declinato l'invito dicendo che preferivano lavorare all'interno del loro studio. Oltre al fatto che c'e' una legge, la legge Balduzzi, che parlava di mettere fisicamente insieme gli studi dei medici di medicina generale e questa legge non ha mai trovato applicazione proprio per la resistenza dei medici di medicina generale che, nella stragrande maggioranza dei casi, preferiscono lavorare singolarmente da liberi professionisti".

Sul tema dei medici di base è intervenuto sui social anche il consigliere regionale dem, Pietro Bussolati, con toni duri e polemici nei confronti della Regione: "I medici di famiglia abbandonati da Regione Lombardia sbugiardano per l’ennesima volta Gallera. In tutti questi mesi solo una manciata di mascherine e altri dispositivi di protezione ricevuti da Regione nonostante le promesse e gli annunci. Gallera si faccia un giorno in trincea prima di andare in giro a cianciare di attacco alla Lombardia. L’unico attacco alla Lombardia lo fanno lui e Fontana con i loro ritardi, errori e malagestione."