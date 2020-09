"Macabro messaggio intimidatorio" a un sindaco Pd del Milanese

"Macabro messaggio intimitadorio" a un sindaco Pd del Milanese

"A nome di tutto il Partito Democratico Lombardo voglio esprimere vicinanza e solidarieta' al sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello per le minacce ricevute". Lo scrive in una nota Vinicio Peluffo, segretario del Pd Lombardo, in seguito alle minacce ricevute dal primo cittadino, denunciate anche sul suo profilo Facebook. "In attesa che gli inquirenti scovino i responsabili di simili atti vili, ribadiamo che non soccomberemo mai di fronte alla violenza e alla cultura della prevaricazione e del ricatto. Noi denunceremo sempre" conclude Peluffo.

Pignatiello nel suo post ha denunciato "atteggiamenti mafiosi e fascisti" e riferito di un messaggio intimidatorio "macabro, davvero macabro" lasciato davanti a casa "proprio davanti alla finestra". Si tratta dell'ultimo di una serie di episodi iniziati sei anni fa.