Macaluso aderisce a Forza Italia. Sorte: "Altri nomi nei prossimi giorni"

Come preannunciato nelle scorse settimane, continuano in Lombardia le nuove adesioni a Forza Italia. L'ultimo arrivo confermato dal coordinatore regionale Alessandro Sorte è Marco Macaluso, presidente del Consiglio comunale di Rozzano, nel Milanese: "A riprova della vitalità e dell’attrattività del nostro partito, siamo lieti di dare il benvenuto al Presidente del Consiglio Comunale della Città di Rozzano, Marco Macaluso. Rafforzare la presenza di Forza Italia in un centro così importante della provincia di Milano è per noi motivo di soddisfazione. Macaluso proviene dalla realtà politica di Italia Viva e ha scelto adesso di aderire all’unico vero centro, vera forza liberale e riferimento del Partito Popolare Europeo in Italia: Forza Italia. Nei prossimi giorni ci saranno nuove importanti adesioni al nostro movimento politico, che dimostra di essere in costante crescita nel territorio lombardo.” Iscriviti alla newsletter