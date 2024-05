Macelleria Popolare, Giuseppe Zen: picchiati a fine turno da una gang

Notte da dimenticare per Giuseppe Zen, titolare della Macelleria Popolare in Darsena. Sabato scorso è stato aggredito mentre cercava di chiudere il suo locale in una delle zone più note della movida milanese. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera Zen, insieme a suoi figlio e a un collaboratore stavano cercando di ritirare le panchine esterne. Purtroppo però erano occupate da un gruppo di giovanissimi che avrebbero subito cercato lo scontro pur di non alzarsi.

Macelleria Popolare, Giuseppe Zen: mi spaccavano la faccia a calci

I tre sono stati picchiati violentemente e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso. "Ad un certo punto non ci ho capito più niente. So solo che ero in terra con attorno un gruppo di ragazzi nordafricani e di ragazze italiane che mi spaccavano la faccia a calci", ha raccontato Zen a Milanotoday: "Il problema non sono dieci ragazzini così. Il problema è che alla sera in Darsena ci sono mille ragazzini così e sembra un problema insormontabile, mentre altrove, dove hanno avuto problemi simili (come in Francia), il problema l’hanno affrontato e hanno trovato il modo di contenerlo e di risolverlo".