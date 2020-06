Maddie: il presunto assassino è stato arrestato a Milano nel 2018

Madeleine 'Maddie' McCann: l'uomo sospettato di averla uccisa nel maggio 2007 in Algarve, Christian Stefan Bruckner, era stato arrestato il 28 settembre 2018 a Milano con l'accusa d'aver stuprato una turista americana. Fatti per i quali si trova già in carcere, a Kiel. Ora gli sviluppi delle indagini sulla scomparsa della bambina britannica di 3 anni sembrerebbero incastrare il pedofilo tedesco, che avrebbe ucciso la piccola Maddie ed ha alle spalle già altre 17 condanne, diverse delle quali per pedopornografia e pedofilia.