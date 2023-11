Maestro d'asilo sospettato di 40 abusi: "Nessun vizio di mente"

Segnalazioni e testimonianze di abusi su ben quaranta bambini nelle sei scuole in cui ha insegnato un maestro di religione di 35 anni. In un altro filone di indagine che lo vede accusato dalla Procura di Milano per violenza sessuale su quattro bambini di un asilo è stato stabilito che l'uomo era capace di intendere e di volere al momento dei fatti. Così ha stabilito lo psichiatra Marco Lagazzi, il cui parere era stato richiesta dal gip a partire da u na istanza della difesa. La quale voleva dimostrare che il 35enne soffre di un rara malattia che comporta tra le altre cose anche disturbi della sessualità. Ma il perito ha escluso invece vizi di mente per l'uomo.

I sospetti di una collega dopo un gesto "inusuale" in aula

Come riferisce Ansa, a prima ad avere avuto sospetti su quell'insegnante era stata una maestra che, entrata nell'aula e subito dopo aver aperto la porta, aveva notato un gesto "inusuale", ossia il docente che allontanava in tutta fretta una bimba da sé. Poi, gli inquirenti hanno collocato le microcamere nell'aula e si è arrivati all'arresto. Nel primo filone dell'inchiesta in corso i quattro bimbi saranno ascoltati in incidente probatorio, mentre andrà avanti anche la seconda tranche sugli altri presunti abusi su 40 bimbi, con audizioni protette.