Mafie: Città metropolitana Milano e Libera, accordo legalità

Mafie: Citta' metropolitana Milano e Libera, accordo legalità

Trasparenza, anticorruzione e legalita'. La Citta' metropolitana di Milano, in collaborazione con Libera, ha organizzato una mattinata dedicata alla sensibilizzazione nell'ambito del Protocollo di collaborazione sottoscritto con l'associazione, promuovendo, al termine, la firma di un accordo interistituzionale per la legalita'. Un anno fa l'ente aveva attivato anche la piattaforma informatica per la segnalazione di illeciti (whistleblowing), coinvolgendo tutti i 133 Comuni dell'area metropolitana. A luglio, su iniziativa del neo-consigliere delegato alla legalita' ed ai beni confiscati alla criminalita', Rino Pruiti, era stata inoltre istituita la Commissione consigliare antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalita' della Citta' metropolitana di Milano. L'accordo interistituzionale per la legalita' 2021/2026 siglato oggi, sulla scia di un primo esperimento avviato nel 2016, prevede tra le varie cose la creazione di una consulta dei 133 responsabili comunali della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Mafie, Tavolo permanente di confronto e consultazione

Il documento ribadisce poi la condivisione di valori ed intenti: promozione della cultura della legalita' e il contrasto della criminalita' attraverso un'azione condivisa col territorio, coordinata dalla Citta' metropolitana di Milano quale ente di area vasta e implementata in sinergia con l'associazione Libera. L'obiettivo e' fare di Milano (e della sua area metropolitana) la capitale dell'"antimafia organizzata", ampliando la rete di adesioni e avviando un Tavolo permanente di confronto e consultazione "per la definizione di iniziative concrete e la predisposizione di strumenti e/o percorsi utili per la risoluzione di problemi attinenti al contrasto alla criminalita' mafiosa e organizzata e alle diverse pratiche corruttive". Il protocollo prevede infine la promozione di iniziative, anche formative, nei confronti della cittadinanza, del territorio e delle universita'. "Le infiltrazioni mafiose si sono moltiplicate in tutto il territorio e ci impongono un impegno sempre maggiore", ha commentato Pruiti. All'evento di questa mattina hanno partecipato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e don Luigi Ciotti, fondatore di Libera.