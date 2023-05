Mafie, record negativo di Milano: "Una sola denuncia in 15 anni"

"Un solo imprenditore che ha denunciato in piu' di 15 anni di storia della Dda di Milano" per la sostituta procuratrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano Alessandra Cerreti "e' un record negativo che Milano si porta dietro".

Alessandra Cerreti: "La dice lunga sullo stato di consapevolezza e di contiguità sulla mafia ed in particolare sulla 'ndrangheta"

"E questo - afferma a margine delle commemorazioni per il 31esimo anniversario della strage di Capaci - la dice lunga sullo stato di consapevolezza e di contiguità sulla mafia ed in particolare sulla 'ndrangheta, che sul territorio milanese ma anche su quello nazionale e' quella piu' potente". In Lombardia e a Milano sono presenti tutte le principali organizzazioni criminali.